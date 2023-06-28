Глава МИД Турции осудил акцию с сожжением Корана в Швеции

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 18 0

Официальный Стокгольм «дал добро» на оскорбление чувств верующих мусульман.

Глава МИД Турции осудил акцию с сожжением Корана в Швеции

Фото: Zuma / ТАСС

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан осудил сожжение Корана в Швеции. Акция была запланирована и официально одобрена в первый день священного праздника мусульман — Курбан-Байрам.

«Я осуждаю этот подлый поступок, совершенный в Швеции против нашей священной книги, священного Корана», — написал глава турецкого МИД в социальных сетях.

Фидан указал на то, что поступок был разрешен в священное для мусульман время — 28 июня наступил первый день Курбан-Байрам — праздник жертвоприношения, который считается одним из самых главных и значимых в исламе. По словам главы МИД, реализация свободы слова в таком виде недопустима. Он назвал действия участников акции антиисламскими.

Прежде власти Швеции разрешили проведение акции сожжения священной книги мусульман рядом с главной мечетью Стокгольма.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам.

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