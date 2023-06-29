Полный провал: во Франции заключенные попытались сбежать из тюрьмы

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 13 0

Неизвестные попытались устроить побег заключенных из французской тюрьмы

Полный провал: во Франции заключенные попытались сбежать из тюрьмы

Фото: www.globallookpress.com / Julien Mattia

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На место происшествия быстро направили полицейский спецназ.

Минувшей ночью во Франции в городе Френ неизвестные пытались проникнуть в тюрьму, чтобы освободить узников учреждения. Об этом сообщает газета Figaro со ссылкой на источник.

Согласно информации, несколько десятков человек перед тем как попытаться зайти в здание тюрьмы сначала закидали его фейерверками. Этим они вызвали сигналы тревоги, разбудившие жителей близлежащих городов. Через несколько минут после этого, нападавшие в капюшонах и черной одежде попытались ворваться в тюрьму и спровоцировать заключенных к побегу.

На место оперативно выехал полицейский спецназ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспорядки начались в пригороде Парижа после убийства полицией подростка.

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