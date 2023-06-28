Беспорядки начались в пригороде Парижа после убийства полицией подростка

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Силовикам в ответ пришлось применить слезоточивый газ.

Беспорядки начались в пригороде Парижа после убийства полицией подростка

Фото: www.globallookpress.com / Diego Radames

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Убийство правоохранителями 17-летнего подростка привело к беспорядкам в парижском пригороде Нантер. Об этом сообщает газета Le Monde.

Уточняется, что тот перед смертью отказался останавливаться на автомобиле по требованию полиции. Ситуация, как отмечается в материале, вызвала шок среди местных жителей из-за столь высокой готовности силовиков нажимать на курок.

В итоге на улицах Нантера начались беспорядки, в том числе приведшие к акции протеста у здания полиции. Демонстранты разгромили автобусную остановку, подожгли мусорные баки и баррикады, а также начали бросать петарды в правоохранителей, на что те ответили слезоточивым газом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Афинах прошел митинг после кораблекрушения с мигрантами. Местные власти давно не справляются с потоком людей, для которых попытка поиска лучшей жизни зачастую приводит к трагедии.

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