Никита Михалков предложил премировать выбрасывающих окурки в урну россиян

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 14 0

Режиссер рассказал, как эффективно мотивировать граждан соблюдать чистоту.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ministry of Culture Russia; 5-tv.ru

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Актер, режиссер, народный артист РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Никита Михалков знает, как научить россиян соблюдать чистоту на улицах. По его мнению, согражданам не хватает мотивации, вот они и бросают окурки себе под ноги, а не в мусорные баки. Если создать систему, при которой каждый будет награжден за вклад в общую «уборку» страны, проблема исчезнет сама собой, уверен кинодеятель.

В первую очередь, заявил режиссер, нужно начать премировать людей, которые все же доносят окурки до урны. Свое предложение он озвучил на встрече с главой Ярославской области Михаилом Евраевым. В Ярославле в рамках проекта «Большие гастроли» Центра театра и кино проходит показ спектакля «12» в постановке Михалкова.

«Это же как раз вопрос пропаганды. Если человеку, который, подходя, допустим, в Москве к метро, окурок кинул в урну… К нему подошли люди с камерой, он получил 50 рублей, и потом его показали по телевизору… Это и есть пропаганда, это и есть та самая мягкая сила», — сказал он.

Что же касается «приборки в государственном масштабе», Михалков уверен — увещеваниями ничего не добиться. Люди начнут прислушиваться к требованию соблюдать чистоту, если это будет для них выгодно. Не иначе, считает мэтр. Поэтому самый эффективный способ — превратить систему, связанную с этой сферой, в игру. Чтобы россиянам стало интересно участвовать в общественных инициативах и самим следовать правилам.

«Не просто „как тебе не стыдно“. Есть специалисты, что могут в глобальном смысле создавать игру, которая будет интересна, будут в нее играть. То есть не просто взывать к совести, а еще и дать человеку возможность заинтересоваться», — заключил Михалков.

Накануне стало известно, что в Ярославской области официально ввели штраф за плевки в общественных местах. В первый раз с жителя региона потребуют полторы тысячи рублей, а при повторном нарушении придется платить уже три тысячи. Михаил Евраев также анонсировал ряд поправок в региональный закон «Об административных правонарушениях». По мнению губернатора, он «морально устарел». По поводу инициативы Михалкова про 50 рублей за окурок, чиновник пошутил: «Так мы разоримся».

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