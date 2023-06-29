Никита Михалков предложил премировать выбрасывающих окурки в урну россиян

Актер, режиссер, народный артист РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Никита Михалков знает, как научить россиян соблюдать чистоту на улицах. По его мнению, согражданам не хватает мотивации, вот они и бросают окурки себе под ноги, а не в мусорные баки. Если создать систему, при которой каждый будет награжден за вклад в общую «уборку» страны, проблема исчезнет сама собой, уверен кинодеятель.

В первую очередь, заявил режиссер, нужно начать премировать людей, которые все же доносят окурки до урны. Свое предложение он озвучил на встрече с главой Ярославской области Михаилом Евраевым. В Ярославле в рамках проекта «Большие гастроли» Центра театра и кино проходит показ спектакля «12» в постановке Михалкова.

«Это же как раз вопрос пропаганды. Если человеку, который, подходя, допустим, в Москве к метро, окурок кинул в урну… К нему подошли люди с камерой, он получил 50 рублей, и потом его показали по телевизору… Это и есть пропаганда, это и есть та самая мягкая сила», — сказал он.

Что же касается «приборки в государственном масштабе», Михалков уверен — увещеваниями ничего не добиться. Люди начнут прислушиваться к требованию соблюдать чистоту, если это будет для них выгодно. Не иначе, считает мэтр. Поэтому самый эффективный способ — превратить систему, связанную с этой сферой, в игру. Чтобы россиянам стало интересно участвовать в общественных инициативах и самим следовать правилам.

«Не просто „как тебе не стыдно“. Есть специалисты, что могут в глобальном смысле создавать игру, которая будет интересна, будут в нее играть. То есть не просто взывать к совести, а еще и дать человеку возможность заинтересоваться», — заключил Михалков.

Накануне стало известно, что в Ярославской области официально ввели штраф за плевки в общественных местах. В первый раз с жителя региона потребуют полторы тысячи рублей, а при повторном нарушении придется платить уже три тысячи. Михаил Евраев также анонсировал ряд поправок в региональный закон «Об административных правонарушениях». По мнению губернатора, он «морально устарел». По поводу инициативы Михалкова про 50 рублей за окурок, чиновник пошутил: «Так мы разоримся».

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