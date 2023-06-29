Нашли в сумке возле гаражей: подробности гибели шестилетнего мальчика из Екатеринбурга

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 377 0

Тело пропавшего шестилетнего мальчика из Екатеринбурга нашли в сумке на территории гаражного комплекса

Нашли в сумке возле гаражей: подробности гибели шестилетнего мальчика из Екатеринбурга

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Три дня назад было заявлено о пропаже ребенка. Как оказалось, его жизнь прервалась еще несколько месяцев назад.

Тело шестилетнего мальчика, о пропаже которого было заявлено несколько дней назад, было обнаружено на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга. Об этом сообщил официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Оно было спрятано в большую сумку. По предварительным данным, несовершеннолетний погиб давно. Все это время, словно в кино, разыгрывалась криминальная постановка с демонстрацией того, что, якобы, никто ничего не знает о точных обстоятельствах исчезновения мальчика», — заявил он.

Горелых добавил, что обмануть следователей не удалось. Специалистам удалось найти зацепки, благодаря которым вскрылось преступление.

Мальчик жил в приемной семье. Как сообщили ранее в региональном Следственном комитете, опекунша задержана.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства смерти ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.

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Нашли в сумке возле гаражей: подробности гибели шестилетнего мальчика из Екатеринбурга

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