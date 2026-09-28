Боль в животе обманывает: какие смертельно опасные болезни маскируются под спазмы

Выражение «жаба душит» знакомо каждому, но мало кто знает, что у этой фразы медицинские корни. Раньше грудной жабой называли стенокардию — боль в сердце и нехватку кислорода сравнивали с сидящим на груди земноводным. Похожие симптомы порой испытывают завистники и жадные люди — поэтому и говорят, что их «душит жаба».

Но жаба бывает не только грудной, но и брюшной. И это не метафора, а диагноз — состояние, при котором кишечник не получает достаточно кислорода. Впрочем, брюшная жаба — лишь одна из множества неочевидных причин боли в животе.

Оказывается, живот может болеть из-за инфаркта, дремлющего вируса герпеса, сломанного ребра и даже от нервного напряжения. Почему не всякая боль в животе — повод пить таблетки от желудка, расскажет программа Пятого канала «Ваше здоровье!».

Брюшная жаба: когда кишечнику не хватает воздуха

Почему болит и урчит живот: причины, симптому, болезни, лечение. Фото: www.globallookpress.com/Ute Grabowsky

Урчит живот? Совсем не обязательно, что вы голодны. Скорее всего, это барбаригмус — звук, который возникает при движении пищи и газов по кишечнику. Для бесперебойной работы этому органу нужны питательные вещества и кислород. Их доставляет кровь.

Но бывает, что клетки получают недостаточно топлива. Одна из возможных причин — брюшная жаба или мезентериальная ишемия.

«Обычно после еды из-за того, что у нас есть запрос в органы ЖКТ, больше кровоток, но при этом организм этой крови дать не может из-за того, что есть атеросклероз и сужение сосудов. Кровь притекает в недостаточном количестве, начинаются определенные процессы, выделяются вещества, которые клинически приводят к очень выраженному приступу — боли в животе», — объясняет гастроэнтеролог Анастасия Аббасова.

Если долго игнорировать болевой синдром, брюшная жаба начнет душить кишечник постоянно, и патология может перейти в острую форму кислородного голодания. Оно грозит отмиранием тканей и даже летальным исходом.

Инфаркт миокарда: когда болит живот, а страдает сердце

Почему болит и урчит живот: причины, симптому, болезни, лечение. Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

При инфаркте миокарда счет также идет на часы, и первые сигналы о смертельной опасности не всегда идут от сердца.

«Инфаркт миокарда — это очень серьезное и острейшее заболевание, при котором стенка сердца, то есть миокард, начинает отмирать. И вот если нижняя стенка поражается, то могут быть эпигастральные симптомы, то есть признаки, при которых нам может казаться, что болит желудок, и мы начинаем пить таблетки от живота», — отмечает терапевт Михаил Братусь.

Опоясывающий лишай: вирус, который прятался годами

Почему болит и урчит живот: причины, симптому, болезни, лечение. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Jelena Cvetkovi

Еще одна неочевидная причина острой боли в абдоминальной области — вирус, который когда-то поселился в межреберных нервах и спустя время решил вновь заявить о себе.

«После перенесенной ветряной оспы или разных вариантов герпес-вируса, к сожалению, у некоторых людей может развиваться такое осложнение, как опоясывающий лишай. Это такое состояние, когда вирус герпеса накапливается в ганглиях по ходу межреберных сплетений и клинически, к сожалению, протекает очень выраженными приступами боли в этих местах», — рассказала Аббасова.

Синдром щелкающего ребра: когда хрящ защемляет нерв

Почему болит и урчит живот: причины, симптому, болезни, лечение. Фото: www.globallookpress.com/Jonathan Carlile

А иногда источником дискомфорта становятся и сами ребра. Например, из-за резкого скручивания или сильного удара может порваться хрящ, который фиксирует их физиологическое положение. В результате возникает так называемый синдром щелкающего ребра.

«Хрящ вызывает компрессию межреберного нерва, и поэтому возникает болевой синдром. Обычно эти боли связаны с дыханием, с поворотом в какую-то сторону, с наклоном», — рассказала невролог, кандидат медицинских наук Наталья Романова.

Синдром раздраженного кишечника: когда нервы слышат «громче» обычного

Почему болит и урчит живот: причины, симптому, болезни, лечение. Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

Впрочем, живот может беспокоить даже при отсутствии выраженных патологий. Так нередко проявляется синдром раздраженного кишечника. Нервная система словно начинает слышать орган громче обычного.

«На минимальное растяжение — небольшое количество газа или просто пищевой комок — идет по кишечнику, кишечник реагирует так, как будто бы мне очень больно, я переполнен. Это такое заболевание, которое не несет в себе никаких рисков по жизни. Ты не умрешь с этой болезнью, но качество жизни может быть на нуле, потому что у человека постоянно болит живот. У него либо диарея, либо, наоборот, запор. Он боится выйти из дома, ищет туалет, постоянно боится что-то съесть», — рассказала Аббасова.

Зачастую эта проблема развивается на фоне стресса и психических расстройств. Поэтому гастроэнтеролог может направить пациента к психотерапевту. В ряде случаев пусковым механизмом для развития синдрома раздраженного кишечника становится инфекция. После перенесенной болезни повышается чувствительность рецепторов кишечника, а также меняется состав его микрофлоры. У некоторых пациентов снижается количество полезных бактерий, участвующих в укреплении защитного барьера кишечника. В итоге нарушается проницаемость его стенки, а это провоцирует боли и спазмы.

Помните, что желудочно-кишечный тракт — очень уязвимая зона с множеством нервных окончаний. Он одним из первых кричит о неполадках в организме. Прислушайтесь к этим сигналам и не откладывайте поход к врачу.