Диабет достиг уровня пандемии

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 32 0

Основной прирост приходится на страдающих вторым типом заболевания.

Как диабет достиг уровня пандемии

Фото: www.globallookpress.com/Bernd Thissen

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В мире наблюдается пандемия диабета. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова. При этом пандемия носит неинфекционный характер.

«Специалисты Государственного научного центра Российской Федерации ФГБУ „НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова“ Минздрава России характеризуют ситуацию как неинфекционную пандемию», — сообщили в центре.

Основной прирост приходится на больных диабетом второго типа. В НМИЦ также уточнили, что эта форма заболевания проявляется у людей с ожирением.

У пациентов с диабетом и первого и второго типов растет уровень глюкозы в крови, но действуют эти заболевания по-разному. Так, при первом типе поджелудочная железа не продуцирует инсулин из-за гибели клеток вследствие аутоиммунного сбоя.

Второй же тип связан с отсутствием реакции организма на выработку инсулина. Помимо лишнего веса его чаще всего вызывают генетические проблемы и возраст.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как ожирение и сахарный диабет повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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