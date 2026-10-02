Женщина насмерть сбила мать во дворе собственного дома в Бурятии

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 36 0

Родительница оказалась под колесами автомобиля, когда открывала ворота.

Женщина сбила мать в Бурятии

Фото: Telegram/ Полиция Бурятии/ mvd_03

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Пьяная женщина насмерть сбила мать во дворе дома в Бурятии

Пьяная женщина, севшая за руль автомобиля, насмерть сбила мать во дворе дома. Об этом проинформировала пресс-служба МВД Бурятии в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел ночью в селе Кудара-Сомон Кяхтинского района республики. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 45-летняя женщина села за руль легкого автомобиля. Заезжая во двор дома, она наехала на свою 74-летнюю мать, которая открывала ей ворота.

«В результате ДТП пожилая женщина получила смертельную травму и скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении министерства.

Сотрудники правоохранительных органов по факту случившегося проводят проверку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Чебоксарах водитель автокрана совершил наезд на женщину с 11-летней дочерью. Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Ленинского Комсомола. Ребенку потребовалась медицинская помощь, а 41-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.

У 63-летнего водителя не было признаков опьянения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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