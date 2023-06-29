ВС РФ уничтожили два опорных пункта украинских боевиков
Российские бойцы продолжают продвигаться вперед в ходе проведения спецоперации.
Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky
Артиллеристы группировки «Юг» уничтожили два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
«Артиллерийскими подразделениями „Южной“ группировки войск уничтожены опорные пункты 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Калиновка и 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке», — сказано в сообщении.
Уточняется, что на марьинском направлении российские бойцы уничтожили три 120-ти миллиметровые минометы противника. Астафьев также рассказал, что экипажем тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» был нанесен удар по скоплению живой силы ВСУ в районе Малой Калиновки.
Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ЗРК «Стрела-10» уничтожает украинские беспилотники.
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