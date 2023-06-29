Воздушный купол: как ЗРК «Стрела-10» уничтожает украинские беспилотники

Ракетный комплекс успешно прикрывает наши наземные подразделения.

Держать оборону на одном из самых горячих участках фронта нашим войскам помогает «Стрела-10». Это ракетный комплекс, который уничтожает вражеские беспилотники.

А ведь именно воздушная разведка дает ВСУ возможность прицельно атаковать. Но над пехотой, над российскими позициями, на передовой, — зенитчики держат надежный купол. За их работой наблюдал наш военкор Кирилл Ольков. Все подробности — в его репортаже.