У курортов Крыма и Краснодарского края появлися новый конкурент — неожиданно им стал Дагестан. Уже сейчас аэропорт Махачкалы принимает десятки рейсов в день, а, по данным туроператоров, республика — лидер по росту темпа туристического потока.

Путешественники едут из России и ближнего зарубежья, а все ради живописных гор с изумрудными реками, древних аулов и самобытной культуры. В ближайшие годы ко всему этому добавится и передовая инфраструктура. О будущей туристической мекке нашей страны — корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Это основная дорога, ведущая в горный Дагестан, здесь ежедневно проезжают тысячи машин с туристами. В прошлом году регион посетили полтора миллиона путешественников, в этом году турпоток вырос на 50%.

Туристы из центральных и восточных регионов России приезжают в Дагестан словно за рубеж. Кавказ поражает и удивляет.

Дагестан уже сегодня ставит исторический рекорд по числу гостей. Махачкалинский аэропорт принимает 60 самолетов в день.

В ходе визита президента РФ Владимира Путина в Дербент ему сообщили, что Дагестан, по данным Ассоциации туроператоров России, стал лидером по росту темпов туристического потока. Путешественники хотят увидеть живописные горы с изумрудными реками и древние аулы, а также познакомиться с самобытной культурой местных жителей.

Здесь находится главная локация для любителей прикоснуться к истории. Это древнейший город страны — Дербент.

«Первые поселения здесь были пять тысяч лет назад», — отметил российский лидер.

«Да и сейчас уже находят монеты, которым более пяти тысяч лет», — сказал сенатор РФ, бизнесмен Сулейман Керимов.

«А где монеты?» — задался вопросом президент.

«Будут», — пообещал предприниматель.

Любителей позагорать манит Каспийское побережье с песчаными пляжами. Летом — отличная альтернатива курортам Крыма и Краснодарского края.

В будущем недалеко от Дербента появится ультрасовременный туристический городок. На площади более 200 гектаров предполагается строительство свыше 20 гостиниц 3-4-5 звезд, а также спортивных зон, марины, благоустройство шести километров пляжной полосы, а также строительство современной набережной.

«Это прямо Дербент?» — спросил Путин.

Главе государства ответили, что это будет в 20 минутах от города. Большая часть туристов в Дагестане — автопутешественники. Водители часто жалуются на качество дорог, отсутствие хороших заправок и придорожных отелей.

«Нужно расширять всю соответствующую дорожную инфраструктуру, сервисные услуги, это важно, кстати, и для дальнейшего развития такого все более популярного вида отдыха, как пешеходный туристический трук, подробная информация о них должна быть представлена не только на ресурсах частного бизнеса, но и на региональных, федеральных интернет-платформах. Еще одна большая, значимая, очень перспективная задача — это масштабные проекты по созданию круглогодичных морских курортов, рассчитанных на приме не менее десяти миллионов человек в год, планку нужно ставить максимально высокую, амбициозную», — сказал российский лидер.

Турист Андрей Крамских проезжает по 30-40 тысяч километров в год: на машине путешествует по всей стране. Дагестан открыл для себя два года назад — с тех пор ездит только сюда.

«В прошлом году был побит рекорд: с мая по сентябрь я был здесь четыре раза. И в этом году на уровень прошлого рекорда мы выйдем потихонечку. Все замечательно», — поделился он.

Спрос на отдых в Дагестане — небывалый, гостиниц и отелей не хватает. Во время совещания в Дербенте отметили большой потенциал региона по развитию пляжного туризма.

В ближайшие годы только на побережье Каспия построят гостиниц на пять тысяч мест, развлекательную инфраструктуру, а еще гавань для катеров и яхт.

В ходе рабочей поездки Путин также провел встречу с главой Дагестана. Речь зашла в том числе о событиях 24 июня.

«Владимир Владимирович, в Дагестане нет человека, который бы не поддержал решения руководства Российской Федерации, которые были приняты 24 июня этого года», — заверил Сергей Меликов.

«Спасибо», — ответил президент.

«В Дагестане нет ни одного человека, который бы не выразил поддержку после вашего обращения к народу Российской Федерации», — подчеркнул руководитель региона.

«Я не сомневался в том, какие будут реакции в Дагестане и во всей стране», — признался президент.

«И впредь, Владимир Владимирович, мы будем поддерживать все решения верховного главнокомандующего, президента Российской Федерации и руководства нашей Родины», — пообещал Меликов.

Глава государства также пообщался с жителями Дербента на одной из местных площадей.