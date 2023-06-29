Марокко отзывает посла из Швеции из-за сожжения Корана в Стокгольме

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Негативная реакция на событие последовала и от властей Турции, Ирака, Египта и Иордании.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Luis Soto; 5-tv.ru

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Власти Марокко отзывают своего посла в Швеции для консультаций после публичного сожжения Корана в Стокгольме. В Рабате произошедшее назвали безответственным и оскорбительным актом, который игнорирует чувства более миллиарда мусульман по всему миру.

В Саудовской Аравии также осудили случившееся. Там подчеркнули, что акция была направлена на разжигание ненависти и вражды, и является проявлением расизма.

Публичного сожжения Корана в СтокгольмеАкция с публичным сожжением Корана в Стокгольме. Фото: www.globallookpress.com / Stefan JerrevÃ¥ng

Аналогичная реакция последовала от властей Турции, Ирака, Египта и Иордании. Накануне, в день, когда мусульмане отмечали один из своих главных праздников, Курбан-байрам, иммигрант из Ирака, получив разрешение полиции, вырвал страницы из Корана и поджег их рядом с городской мечетью в центре Стокгольма.

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