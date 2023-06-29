В черном списке: певица МакSим задолжала налоговой один миллион рублей

Доходы знаменитости из года в год равны нулю, а выбраться из долговой ямы теперь все сложнее и сложнее.

После продолжительной болезни певице МакSим сложно давались выступления на сцене. Она выходила к поклонникам опухшая, заторможенная, хрипела и не попадала в ноты. Ко всему этому добавились пагубные привычки, которым была привержена звезда. Недавно Марина Максимова вновь взялась за свою жизнь, но ее финансовое состояние оставляет желать лучшего. Об этом пишет KP.RU.

После концерта в Твери фанаты певицы всерьез обеспокоились ее состоянием и даже запустили акцию в социальных сетях с просьбой отмены тура. Поклонники считали, что ее менеджер в погоне за деньгами заставлял ее работать на износ, совсем не учитывая, что артистка еще не восстановилась после болезни. После нескольких публичных скандалов Максимова сдалась и перенесла концерты.

На этом все не закончилось, МакSим вернулась к плохим привычкам. Папарацци заметили звезду в одном из баров с кальяном и бутылкой. Пользователи Сети были удивлены, ведь девушка несколько лет страдала от алкогольной зависимости и даже чуть не погибла. Даже тяжелая и длительная реабилитация не отбила у Марины желание выпить.

После многочисленной критики звезда решила взяться за свое здоровье. Она посвятила свободное время искусству: выставки, спектакли, музеи. Она стала выглядеть намного лучше: похудела, ушли отеки, появилось желание не пропадать из социальных сетей.

Но если свой образ жизни она поменять смогла, то с финансовым состоянием все намного сложнее. Раньше деньги ей приносили гонорары и ее школа искусств, но последние несколько лет ее доходы равны нулю.

Как выяснило издание KP.RU, певица находится в черном списке Федеральной налоговой службы. Ее задолженность составляет один миллион 51 тысячу рублей. Если долго тянуть с выплатой долга, то налоговая может передать дело судебным приставам со всеми вытекающими последствиями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МакSим заподозрили в беременности из-за широкой одежды.