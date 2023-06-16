Уже даже поздравили: МакSим заподозрили в беременности из-за широкой одежды

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Рита Миронова
Рита Миронова 27 0

Поклонники заподозрили певицу РФ МакSим в беременности из-за видео с округлившимся животом

Уже даже поздравили: МакSим заподозрили в беременности из-за широкой одежды

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Как артистка прокомментировала новые слухи?

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) вновь стала причиной бурных обсуждений в интернете. В этот раз поклонники заподозрили артистку не в алкоголизме, а в беременности.

В личном блоге певицы появилось новое видео спустя некоторое время затишья. На кадрах МакSим проводит время в школе искусств. Внимательные подписчики заметили, что широкий жакет прямого кроя певица надела не просто так, а в попытке скрыть округлившийся живот. В комментариях некоторые даже поздравили артистку с будущим пополнением.

Весной у певицы начались проблемы со здоровьем, из-за которых ей пришлось отменить тур. Более того, несколько раз ей становилось плохо прямо во время концерта. Еще тогда поклонники начали сетовать на то, что МакSим беременна, однако слухи не подтвердились.

В 2021 году МакSим перенесла двустороннюю пневмонию. Она два месяца провела в реанимации. Вся страна с замиранием сердца следила за новостями о здоровье певицы. К счастью, артистка смогла победить болезнь, однако иногда встречается с ее последствиями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем фан-клуб подозревает певицу МакSим и ее директора. 

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Уже даже поздравили: МакSим заподозрили в беременности из-за широкой одежды

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