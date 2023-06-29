ФСБ задержала жителя ЛНР по подозрению в государственной измене

Житель Луганской народной республики был задержан за государственную измену. Как рассказали в региональном УФСБ РФ, мужчину задержали в городе Стаханов.

Выяснилось, что россиянин с февраля 2022 года работал на службу безопасности Украины (СБУ) и занимался шпионажем на родной земле. Так, иностранные кураторы отправляли ему определенные задания, в частности по сбору и передаче информации военного характера.

Фигурант искал скрытые позиции и места дислокации военной техники российской армии, участвовавшей в спецоперации на территории ЛНР, и передавал сотруднику СБУ через мессенджер.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (Государственная измена). На время следствия фигурант будет под стражей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ задержала жителя Пензенской области за государственную измену.