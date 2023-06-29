«Жизненная емкость легких падает»: почему Джо Байден спит под ИВЛ

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 34 0

Врач Кондрахин: президент США повышает выживаемость организма с помощью ИВЛ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP; Личный архив Андрея Кондрахина; Reuters; 5-tv.ru

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Есть вероятность, что президент США задыхается по ночам.

Недавно стало известно о том, что президент США Джо Байден использует аппарат для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) во время сна.

Дело в том, что на лице политика заметили странные вмятины, пресса открыто поинтересовалась у администрации Байдена, что с ним происходит. И получила содержательный ответ. Оказывается, что с помощью аппарата ИВЛ президент борется с апноэ, одним из симптомов которого является затрудненного дыхание.

По мнению очевидцев, следы от маски держатся непродолжительное время, около полутора часов, а вот на президенте они свежи еще в середине дня. Также обычно ремешок не ниже ушей, а выше. Есть предположение, что американскому лидеру дают кислород прямо перед тем, как он выйдет для речи.

5-tv.ru решил поинтересоваться у терапевта и кардиолога Андрея Кондрахина о том, зачем Байдену эта маска? И о чем она может говорить — о раке дыхательных путей или о какой-то другой болезни?

По словам эксперта, маска для дыхания используется при ночном апноэ, когда дыхание человека останавливается. Тогда применяется СИПАП-терапия, когда под давлением кислород загоняется в верхние дыхательные пути и попадает в легкие. Воздух преодолевает преграды и наполняет органы дыхания.

«От возраста — это не зависит», — утверждает врач.

Второй момент — есть новые технологии, которые относятся к анти-эйдж терапии. Бывает, что маска применяется со специальной смесью, с повышенным содержанием кислорода, которая создает эффект «горной местности».

«Считается, что некое снижение парциального давления кислорода, наоборот способствует более адаптационным силам организма», — говорит Кондрахин.

По словам эксперта, с помощью такой процедуры выживаемость организма повышается, и он становится более активным. Такая система не требует каких-то особенных устройств и может спокойно передвигаться вслед за человеком.

«Это может быть в машине, в самолете, в вертолете, в комнате отдельной и так далее», — отмечает специалист.

Еще есть такое понятие, как кислород-терапия. В некоторых случаях, после определенных болезней или вмешательств, необходим дополнительный воздух.

«Для того, чтобы улучшить кровоснабжение головного мозга и других тканей», — объясняет врач.

Также маску надевают в том случае, если у человека анемия или любые другие заболевания, в том числе и фиброз.

«Эмфизема легких (повышенная воздушность — Прим. ред.) — это такое состояние, когда жизненная емкость легких падает, кислорода становится мало в организме. Человек несколько хуже себя чувствует», — подытоживает Андрей Кондрахин.

Маска с различными газовыми смесями используется практически повсеместно. Это одна из форм поддержания организма.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Джо Байден живет в прошлом.

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