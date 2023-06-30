«Из корысти»: опекунша погибшего в Екатеринбурге мальчика продолжала получать на него выплаты

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 63 0

СК РФ: опекуншу шестилетнего мальчика, найденного мертвым в Екатеринбурге, обвинили в убийстве и мошенничестве

«Из корысти»: опекунша погибшего в Екатеринбурге мальчика продолжала получать на него выплаты

Фото: www.globallookpress.com / Arne Dedert

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При этом следователям удалось выявить еще некоторые подробности ужасного дела.

Опекуншу шестилетнего мальчика, найденного мертвым в Екатеринбурге, обвинили в убийстве, истязании и мошенничестве. Об этом сообщает региональный Следственный комитет РФ.

По версии следствия, обвиняемая, официально назначенная опекуном мальчика, получала ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство.

«Несмотря на то, что ребенок умер, женщина на протяжении нескольких месяцев, не сообщив о его смерти в правоохранительные органы и органы опеки, умышленно из корысти получала указанные выплаты», — говорится в сообщении.

Также были выявлены эпизоды истязания и мошенничества. Ей уже предъявлено обвинение. С учетом установленных обстоятельств следователь обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

Тело шестилетнего Далера, о пропаже которого было заявлено несколько дней назад, было обнаружено в сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга. Оказалось, что мальчик был мертв несколько месяцев, но перед сотрудниками полиции разыгрывалась криминальная постановка с демонстрацией того, что якобы никто ничего не знает о точных обстоятельствах исчезновения мальчика.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как была задержана опекун мальчика, найденного мертвым в гаражах Екатеринбурга.

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