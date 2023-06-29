Издевалась над ним: задержана опекун мальчика, найденного мертвым в гаражах Екатеринбурга

Оказалось, что ребенок был мертв несколько месяцев.

После гибели шестилетнего мальчика в Екатеринбурге было возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области.

Тело шестилетнего Далера, о пропаже которого было заявлено несколько дней назад, было обнаружено в сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга. Оказалось, что мальчик был мертв несколько месяцев, но перед сотрудниками полиции разыгрывалась криминальная постановка с демонстрацией того, что якобы никто ничего не знает о точных обстоятельствах исчезновения мальчика.

По итогу в пресс-службе главного управления МВД РФ по Свердловской области уточнили, что история с «пропажей» была точно подстроена. Далер жил в приемной семье, его опекун уже задержана, возбуждено уголовное дело.

Женщина-опекун погибшего мальчика также рассказала, что у Далера якобы был воображаемый друг, который звал его совершать плохие поступки. Позже одна из бывших воспитанниц этой женщины призналась, что опекун часто била Далера и издевалась над ним.

Всего шестилетнего мальчика искали три дня, в его поисках были задействованы около тысячи сотрудников полиции и волонтеров.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ребенка нашли в сумке возле гаражей.