Минобрнауки меняет правила приема в вузы: олимпиад для льготного поступления стало меньше
Поводом стали итоги последней приемной кампании.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Минобрнауки сократило список олимпиад для льготного поступления
Поступление в вузы по олимпиадам теперь станет сложнее. Минобрнауки более чем на четверть сократило перечень школьных олимпиад, победители которых получают льготы при зачислении. В новом списке их 60 вместо прежних 83.
Поводом стали итоги последней приемной кампании, когда большое число призеров олимпиад создало дополнительную конкуренцию даже для абитуриентов с максимальными баллами ЕГЭ.
В отдельных случаях даже 300 баллов по трем предметам не давали абитуриенту гарантии поступления. Новый перечень должен убрать этот перекос и сделать условия конкурса более сбалансированными.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобрнауки решило кардинально переписать правила поступления в вузы. Это реакция чиновников на многочисленные жалобы абитуриентов, которые без льгот и олимпиад просто не могли претендовать на бюджетные места. Теперь список обязательных экзаменов перекроили так, что школьники срочно ищут новых репетиторов.
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