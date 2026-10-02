Минобрнауки меняет правила приема в вузы: олимпиад для льготного поступления стало меньше

Минобрнауки сократило список олимпиад для льготного поступления

Поступление в вузы по олимпиадам теперь станет сложнее. Минобрнауки более чем на четверть сократило перечень школьных олимпиад, победители которых получают льготы при зачислении. В новом списке их 60 вместо прежних 83.

Поводом стали итоги последней приемной кампании, когда большое число призеров олимпиад создало дополнительную конкуренцию даже для абитуриентов с максимальными баллами ЕГЭ.

В отдельных случаях даже 300 баллов по трем предметам не давали абитуриенту гарантии поступления. Новый перечень должен убрать этот перекос и сделать условия конкурса более сбалансированными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобрнауки решило кардинально переписать правила поступления в вузы. Это реакция чиновников на многочисленные жалобы абитуриентов, которые без льгот и олимпиад просто не могли претендовать на бюджетные места. Теперь список обязательных экзаменов перекроили так, что школьники срочно ищут новых репетиторов.

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