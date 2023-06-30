Сын Михаила Ефремова находится в крайне тяжелом состоянии после падения из окна

Сын Михаила Ефремова Николай находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По имеющимся данным, 31-летнего актера уже прооперировали, но его общее состояние от этого не улучшилось. Мужчину доставили в больницу после падения из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Медики диагностировали у него тяжелую сочетанную травму, из-за которой и пришлось в экстренном режиме проводить операцию.

Сам Николай при госпитализации был в сознании и даже смог рассказать, что выпал из окна по своей вине. Виноватым кого-либо, кроме себя, он не считает.

Со слов соседей, сын Михаила Ефремова злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра. Полиция проводит проверку. Ефремов-младший остается под наблюдением врачей.

Николай является одним из шести детей Михаила Ефремова. Сына ему подарила третья жена Евгения Добровольская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что старший сын Михаила Ефремова поборол алкогольную зависимость.