Сын Михаила Ефремова находится в крайне тяжелом состоянии после падения из окна

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 6 044 0

Николай находится в реанимации. Какие прогнозы у врачей?

Сын Михаила Ефремова находится в крайне тяжелом состоянии после падения из окна

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

Сын Михаила Ефремова Николай находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По имеющимся данным, 31-летнего актера уже прооперировали, но его общее состояние от этого не улучшилось. Мужчину доставили в больницу после падения из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Медики диагностировали у него тяжелую сочетанную травму, из-за которой и пришлось в экстренном режиме проводить операцию.

Сам Николай при госпитализации был в сознании и даже смог рассказать, что выпал из окна по своей вине. Виноватым кого-либо, кроме себя, он не считает.

Со слов соседей, сын Михаила Ефремова злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра. Полиция проводит проверку. Ефремов-младший остается под наблюдением врачей.

Николай является одним из шести детей Михаила Ефремова. Сына ему подарила третья жена Евгения Добровольская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что старший сын Михаила Ефремова поборол алкогольную зависимость.

+17° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
87.03
1.41 95.11
1.25
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 июля

Последние новости

15:30
Финалистам конкурса им. Чайковского вручили приглашения на Фестиваль молодежи в Сочи
15:26
Территории в обмен на мир: согласна ли на это Украина?
15:22
Чесотка и вирусы: тина окутала берега многих водоемов в России
15:11
Минобороны: российские военные отразили пять атак ВСУ на донецком направлении за сутки
15:02
Крис Эванс неожиданно попрощался с поклонниками в соцсетях: «Всех очень люблю»
14:57
«Кружит грозный противник»: ВСУ пришли в ужас от российской боевой машины

Сейчас читают

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко
Игорь Левитас: Львовский погром 1941 года и нынешний позор для евреев
В СССР секса не было? Как снимали откровенные сцены в советском кино и как сейчас
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео