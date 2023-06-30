Варшава хочет разместить у себя ядерное оружие США

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Моравецкий: Польша планирует призвать НАТО к размещению ядерного оружия США на своих территориях

Варшава хочет разместить у себя ядерное оружие США

Фото: www.globallookpress.com / John Wagner

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Зачем Польше это нужно?

Польша в связи с размещением Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Белоруссии хочет принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия (Nuclear Sharing). Об этом сообщает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет ТАСС.

«Мы обращаемся к НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing», — сказал Моравецкий.

Прежде, 25 марта, российский лидер Владимир Путин обозначил намерения Москвы разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие. Россия уже передала ракетный комплекс «Искандер», способный нести ядерные заряды.

Путин отметил, что делает лишь то, что на протяжении десятилетий делали США, размещая свои ядерные арсеналы на территории стран-союзниц.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в США не исключили, что ВСУ после разгрома может сменить армия Польши.

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