ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 78%

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Также стало известно, сколько граждан доверяют правительству.

ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 78%

Фото: www.globallookpress.com / Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Читайте нас в: Дзен Новости

Уровень доверия граждан России к президенту Владимиру Путину составляет 78,6%. Такие результаты опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,6% участников опроса, а вот уровень одобрения деятельности президента составляет 74,8%», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что деятельность правительства РФ одобрили 50,1% опрошенных, а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 51,7%. А вот доверяют Мишустину 60,9% опрошенных россиян.

В исследовании ВЦИОМ участвовали 1600 человек от 18 лет, исследование проводились в формате телефонных интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как довольствие военнослужащих с 1 октября вырастет на 10,5%.

+17° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
87.03
1.41 95.11
1.25
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 июля

Последние новости

18:33
«Могут вызывать летальный исход»: почему Мадонна не смогла вылечиться до конца
18:32
Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева иностранец задержан
18:25
В Кузбассе прошел концерт патриотического фестиваля «Песни за Родину»
18:21
Дойдет до миллиона? Каким будет размер маткапитала в 2026 году
18:19
МВД Молдавии сообщает о двух жертвах при стрельбе в аэропорту Кишинева
18:12
Умерла экс-концертмейстер Большого театра, заслуженная артистка РФ Наталья Разсудова

Сейчас читают

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко
Игорь Левитас: Львовский погром 1941 года и нынешний позор для евреев
Российские знаменитости признались в любви к книгам перед просмотром сериала «Библиотекарь»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео