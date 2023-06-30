Михаил Ковальчук назначен на должность президента Политехнического музея

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 6 0

Приказ о назначении подписала Министр культуры РФ.

Михаил Ковальчук назначен на должность президента Политехнического музея

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук назначен также президентом Политехнического музея. Приказ об этом подписала Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

«Политехнический музей» и НИЦ «Курчатовский институт» связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. Вместе мы говорим о науке, популяризируем достижения наших соотечественников, поддерживаем современных ученых и разработчиков. Сегодня это становится особенно значимо. Быть в прямом контакте с теми, кто двигает прогресс, важно для музея, который транслирует не только картину исследовательского прошлого, но и научно-технологический образ будущего», — отметил Михаил Ковальчук.

Михаил Валентинович Ковальчук родился в Ленинграде 21 сентября 1946 года. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета в 1970 году. В 1988 году получил степень доктора физико-математических наук, а в 1998-м — профессора. В 2000 году был удостоен звания члена-корреспондент РАН.

Михаил Ковальчук — ведущий ученый в области рентгеновской физики, кристаллографии и ядерно-физических методов исследований, один из идеологов и организаторов развития нанотехнологий в России. Он заложил основы метода стоячих рентгеновских волн для изучения структуры вещества, руководил вводом в эксплуатацию единственного в РФ синхротрона «КИСИ-Курчатов», создал новое поколение прецизионного рентгеновского оборудования для изучения структуры поверхности и определения положения отдельных атомов.

Выступая идеологом и организатором развития национальной сети установок класса мегасайенс как базы для развития междисциплинарной инфраструктуры исследований, он создал концепцию природоподобной техносферы на основе конвергенции наук и технологий, уникальный Курчатовский комплекс НБИКС-природоподобных технологий. Там под его научным руководством идут исследования по конвергенции современных технологий с «конструкциями» живой природы.

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