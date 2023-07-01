Задержанный из-за задымления самолет вылетел из Петербурга в Дубай

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 235 0

Из 228 пассажиров отказались лететь 28.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Massimo Insabato; 5-tv.ru

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Задержанный из-за задымления самолет авиакомпании Emirates вылетел из Санкт-Петербурга в Дубай в 5:06 по местному времени. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры взлета воздушного судна.

Самолет должен быть вылететь еще накануне вечером. Однако рейс был отложен из-за задымления в хвостовой части лайнера во время его буксировки на взлетно-посадочную полосу. Тогда на борту находилось 243 человека: 228 пассажиров и 15 членов экипажа. Среди них — делегация из Вьетнама, которая открывала памятник Хо Ши Мину в Санкт-Петербурге.

По истечению некоторого времени проблемы с самолетом были решены. Специалисты отметили, лайнер в исправном состоянии и готов к вылету. Однако по данным 5-tv.ru, из всех пассажиров в итоге отказались лететь этим рейсом 28 человек.

В результате инцидента никто не пострадал, но по факту произошедшего организована проверка.

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