На аукционе в Уругвае продали письмо пассажира «Титаника» за 12 тысяч долларов

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 105 0

Вместе с самим письмом была выставлена фотография его автора.

На аукционе в Уругвае продали письмо пассажира «Титаника» за 12 тысяч долларов

Фото: www.globallookpress.com / Mary Evans Picture Library

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В столице Уругвая — Монтевидео — продали письмо пассажира «Титаника» Рамона Гомеса, которое было отправлено им незадолго до крушения. Написанное от руки послание брату ушло с молотка за 12 тысяч долларов. Об этом сообщает EFE.

По словам представителя аукционного дома Zorilla, вместе с самим письмом была выставлена фотография Гомеса, датированная 1909 годом. Оказывается, уругваец написал письмо на трех страницах родственнику прямо перед гибелью. Оно же было датировано 11 апреля 1912 годом. Письмо было отправлено из Ирландии — последней остановки лайнера перед тем, как он вышел в воды Атлантического океана.

К слову, вещи, которые каким-то образом уцелели после трагедии, давно являются настоящим культом и продаются на аукционах за огромные деньги. В 2000 году состоялся самый крупный аукцион Sotheby's, на котором были проданы личные вещи пассажиров «Титаника». Среди них были детские ботиночки, скрипка, часы, бриллиантовое колье с именем Эми, бобровая шуба, крекер и даже хьюмидор под сигары самого капитана корабля.

«Титаник» затонул в ночь с 14 по 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом. Погибли около 1,5 тысячи человек. Обломки корабля были обнаружены в сентябре 1985 года примерно в 350 морских милях от берега канадского острова Ньюфаундленд на глубине около четырех километров.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как «Титаник» продолжает забирать души.

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