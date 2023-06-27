«Титаник» продолжает забирать души: как переплетены судьбы людей, связанных с лайнером

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Рита Миронова
Рита Миронова 162 0

Актер Лью Палтер, сыгравший Исидора Штрауса в «Титанике», умер за месяц до трагедии с «Титаном», где погиб муж праправнучки Исидора Штрауса

«Титаник» продолжает забирать души: как переплетены судьбы людей, связанных с лайнером

Фото: Кадр из к/ф «Титаник», реж. Джеймс Кэмерон, 1997 г.

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В истории о потерянном батискафе «Титан» открылись мистические подробности.

Утонувший более 111 лет назад «Титаник» продолжает забирать души и ломать судьбы тех, кто как-либо связан с трагедией.

Недавно мир потрясла история батискафа «Титан», который погружался на дно Атлантического океана, прямо к обломкам «Титаника». По иронии судьбы, погружение оказалось смертельным: подлодку разорвало из-за давления, и все ее пассажиры погибли. Их души упокоились рядом с пассажирами лайнера.

Оказалось, что пилотом батискафа был супруг родственницы двух пассажиров, погибших во время трагедии в 1912 году. Венди Раш, жена погибшего, была праправнучкой Исидора Штрауса и его жены Иды.

История любви супругов из первого класса поразила всех, кто знал об истории крушения «Титаника». Когда лайнер начал стремительно тонуть, Исидор Штраус отказался от места в спасательной шлюпке, чтобы дать возможность спастись с тонущего лайнера нескольким женщинам с детьми. А жена не была готова расставаться с ним, поэтому тоже отказалась садиться в шлюпку. Так они оба остались на тонущем корабле и встретили смерть вместе, держась за руки.

Фото: Кадр из к/ф «Титаник», реж. Джеймс Кэмерон, 1997 г.

Трогательная история показана в культовом фильме Джеймса Кэмерона. Все помнят сцену, где пожилая пара, обнимаясь, лежит на кровати в каюте, когда вода уже была на палубе и в каютах?

И тут начинается вторая роковая случайность. Роль Штраусов в «Титанике» сыграли Эльза Рэйвен и Лью Палтер. Актер скончался за месяц до крушения батискафа «Титан», на котором находился муж праправнучки Исидора Штрауса, сыгранного им в фильме. Совпадение?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как погибли члены экипажа батискафа «Титан».

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