«Библейская чума»: в Нью-Йорке испугались нашествия странных насекомых

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 61 0

Издание New York Post сравнило нашествие насекомых на Нью-Йорк с библейской чумой

«Библейская чума»: в Нью-Йорке испугались нашествия странных насекомых

Фото: www.globallookpress.com / AGAMI/R. de Jong, via www.imago

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Что происходит в мегаполисе?

У жителей Нью-Йорка настоящая паника — в городе нашествие крошечных крылатых насекомых зеленоватого цвета. Американцы уже сравнили это с библейской чумой, пишет New York Times.

«Нью-Йорк прямо сейчас кишит насекомыми, и небо выглядит диким. Конец близок», — журналист Джон Халтивангер.

Тем не менее эксперты уверяют, что это всего лишь определенный вид мошек под названием тля. Собственно, это самое обычное садовое насекомое, которое питается соком растений и, к слову, является признаком здоровой окружающей среды.

Однако местные жители не успокаиваются, сравнивают ситуацию в Нью-Йорке с «казнями египетскими», которые настигли США вслед за смогом из-за горящих канадских лесов. Многие пишут о «зловещем конце».

До этого Нью-Йорк настиг ужасный смог из-за пожаров в Канаде. Город окутал туман, а солнце светило красным цветом. Людям даже было запрещено выходить из дома из-за слишком плохой экологической ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Башкирии на двоих детей напал рой пчел.

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«Библейская чума»: в Нью-Йорке испугались нашествия странных насекомых

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