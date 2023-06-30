Пострадавшие попали в больницу. Какие первые действия необходимо выполнять при «укусе» этими насекомыми?

В Башкирии двое детей попали в реанимацию после нападения пчел. Братья пошли гулять в лес, где на них внезапно налетел целый рой. Восьмилетний младший убежал и привел на помощь взрослых. Те смогли разогнать насекомых и освободить ребенка. Но все равно у детей огромное количество укусов. Медики вытащили из них 465 пчелиных жал. Мы узнали у специалистов, что нужно делать, если вы вдруг оказались в такой же ситуации.

«Если есть антигистаминные препараты — нужно их использовать, но также немедленно нужно обратиться к врачу. При таком укусе, таком количестве пчелиного яда в организме, будет развиваться аллергическая реакция. Чтобы избежать последствий реакции, отека Квинке и анафилактического шока, требуется немедленное введение антигистаминных препаратов», — рассказала врач Лидия Гаевская.

Врачи говорят — детям очень повезло. Ведь часто из-за таких укусов могут быть самые серьезные последствия. Пострадавшие от пчел братья пока в больнице, но уже идут на поправку.