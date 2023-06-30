«Быть первыми» среди равных: зачем Польша хочет разместить в стране ядерное оружие

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова Эксклюзив 14 520 0

Эксперт Кошкин: Польша стремится стать центром военного управления в Европе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michal Fludra; Личный архив Андрея Кошкина; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

По словам политолога, поляки находятся в режиме «построение империи» и пытаются вернуть себе западные территории Украины.

Польша хочет разместить у себя американское ядерное оружие. Премьер Матеуш Моравецкий заявил, что такое действие — это ответ на размещение российского в Белоруссии.

5-tv.ru спросил у заведующего кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Андрея Кошкина о том, зачем польские власти делают такие заявления, если все и так понимают, что ядерное оружие США есть, например, в Прибалтике. Это попытка отмывания денег или желание поиграть «в белую» на политической арене?

«Откровенно говоря, надо сказать, что первыми тактическое ядерное оружие создали американцы против наших танковых колонн», — ответил Кошкин.

Таким образом власти США хотели остановить их.

«Затем американцы первыми разместили в пяти странах на шести базах управляемые бомбы B61-12», — отмечает политик.

Базы с вооружением располагаются в таких странах, как Нидерланды, Бельгия, Франция, Германия, Италия и Греция.

«Надо сказать, что там расположены эти бомбы порядком 150. Вот такую инфраструктуру создали американцы в Европе. Она, конечно, была направлена против Советского союза. Затем оказалось, что вдруг стали обвинять Россию в агрессивности за то, что она разместила в Белоруссии», — говорит эксперт.

По словам эксперта, оружие в Белоруссии разместили с целью обеспечивания безопасности западных границ союзного государства.

«Польша стремится стать центром военного управления в Европе в целом. И это только может решить Вашингтон. Для этого надо выпрыгивать из своих демократических штанов, поддерживая русофобию и преданность Соединенным штатам. Что они и делали во время вооруженного конфликта на Украине», — заявил Кошкин.

Кошкин считает, что Польша для того, чтобы закрепить за собой статус «лидирующего государства» в европейском созвездии других стран, просит разместить ядерное вооружение и на своей территории.

«Вот, наверное, это истинные цели, которые приводят к подобным заявлениям, а поводом является размещение ЯО в Белоруссии. Естественно, что эти два государства граничат между собой и применение ядерного оружия, как с одной стороны, так и с другой, просто-напросто вычеркнут себя из человеческой цивилизации на Земле. Так что здесь больше пафоса, больше желания „быть первыми“ среди равных в Европе», — говорит заведующий кафедры.

Эксперт подытоживает, что Польша все время находится в режиме «построение империи». Вот эта мечта еще литовская была. Сейчас страна хочет вернуть себе западные территории Украины, которые считает своими. В этом контексте и звучат заявление политических лидеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Польше арестовали российского хоккеиста по обвинению в шпионаже.

Тема:
Спецоперация
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