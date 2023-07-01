Историческая память: почему в Белоруссии День независимости отмечают 3 июля

Всенародный праздник приурочили к великому и драматическому эпизоду в истории белорусского народа.

После распада СССР День независимости в Белоруссии начали отмечать 27 июля — в честь принятия Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР в 1990 году. Однако дата не прижилась, и позднее праздник перенесли на 3 июля — день освобождения Белоруссии от гитлеровских захватчиков в Великой Отечественной войне (ВОВ). Почему так произошло, разбиралось EADaily.

Ностальгия по СССР

Издание отмечает, что с самого начала дата 27 июля вызывала споры в Белоруссии, так как само по себе принятие декларации о суверенитете не делало страну независимой, учитывая, что Советский Союз продолжал существовать до 10 декабря 1991 года. Более того, многие белорусы задавались логичным вопросом: от кого они стали независимы, если в 1991 году 82% населения республики проголосовали за сохранение Советского Союза? Поэтому в течение нескольких лет праздник 27 июля оставался на задворках общественной жизни страны и так и не стал общенародным.

После первых президентских выборов в 1994 году проигравшая их с треском белорусская националистическая элита предприняла попытку использовать День независимости как инструмент идеологической борьбы, целью которой была конфронтация с Россией. Националисты потребовали провозгласить праздником 25 марта — в этот день в 1918 году на оккупированной кайзеровскими войсками территории была провозглашена Белорусская Народная Республика (БНР). К слову, дата 25 марта позднее стала знаменем белорусской оппозиции.

Однако к этому времени из-за катастрофических событий в социально-экономической жизни страны значительная часть белорусов с ностальгией стала вспоминать времена БССР — те самые, которые местные националисты требовали напрочь забыть. Большое значение советскому прошлому страны придавал и пришедший к власти в результате первых выборов Александр Лукашенко.

В 1996 году конфликт между действующим президентом и националистической оппозицией обострился до предела. Ситуация требовала разрешения в том числе и на идеологическом уровне. И здесь большое значение имело определение нового Дня независимости, так как дату 27 июля белорусское общество таковым категорически не воспринимало.

Всенародный праздник

В ходе референдума 24 ноября 1996 года, целью которого было переформатирование системы госуправления, власти республики предложили гражданам новую дату Дня независимости — 3 июля, день освобождения Белоруссии от гитлеровских захватчиков в годы ВОВ. Положительно проголосовали за эту инициативу 88,18% жителей страны.

Окончательно новую дату утвердили 11 декабря 1996 года декретом Лукашенко № 1. С того времени День независимости в Белоруссии отмечается ежегодно 3 июля, как всенародный праздник, и считается одним из символов героической борьбы белорусов и всего советского народа в годы ВОВ. В последние годы в этот день в Минске проводят военный парад и торжественный салют.

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