Воздушный шар с пассажирами упал в Махачкале: есть пострадавшие?

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 118 0

Воздушный шар с пассажирами упал в Махачкале

Фото, видео: www.globallookpress.com / Robert Michael; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В прокуратуре заявили, что есть пострадавшие, но пилот говорит об обратном. Кому верить?

Во время экскурсии в Дагестане над Махачкалой 1 июля упал воздушный шар. Стало известно, что парящий аппарат врезался в гору Тарки-Тау. В этот день в Дагестане было ярко и светло.

Прокуратура республики начала проверку в связи с падением воздушного шара. В ведомстве ответили, что есть пострадавшие.

В ведомстве собираются оценить соблюдение правил безопасности и другие требования закона, которые нужно соблюдать при оказание подобных услуг.

Сайту 5-tv.ru стало известно, что пилот отрицает падение. Он называет происшествие штатной ситуацией. Также он отметил, что среди пассажиров пострадавших нет. Он заверил, что люди, которые с ним летали, уехали на свой машине и не обращались в больницу.

В Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России отметили, что в регионе началась доследственная проверка по факту жесткой посадки воздушного шара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека разбились на дельтаплане под Челябинском.

+22° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
88.38
1.35 96.02
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:57
Российские десантники пресекли попытку контрнаступления украинских войск в ДНР
21:42
Принимайте витамины и пейте воду: как добиться идеального загара
21:20
Зеленский предложил фантастическое условие для мирного диалога с Россией
21:01
Воздушный шар с пассажирами упал в Махачкале: есть пострадавшие?
20:44
«В СССР секса нет», но в кино присутствует: секреты советских фильмов
20:28
Президент Белоруссии Лукашенко: поляки для Запада являются расходным материалом

Сейчас читают

«Влияет на эстетику»: почему важно стричь кончики волос?
«Именно женская история»: стоит ли прятать деньги от партнера в виде заначки
«Только начинал жить и творить»: скончался 25-летний актер Дмитрий Кондрашов
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео