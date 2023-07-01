Догоняют сверстников: звезда «Дома-2» Ефременкова похвасталась успехами сыновей

Близнецы родились на полтора месяца раньше положенного срока, поэтому каждый их новый навык для мамы — маленькая победа.

Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова похвасталась успехами сыновей. В социальной сети она опубликовала видео, на котором показала, чему девятимесячные малыши научились.

Звезда скандального телепроекта приобрела для наследников манеж, чтобы дети могли там играть, пока она занята делами. На опубликованном видео она показала, как один из сыновей — Кристиан — знакомится с новым пространством, отметив, что ребенок уже уверенно ползает. Другой же малыш — Даниэль — в это время находился в ожидании кормления, активно жестикулировал и «общался» с мамой. Тем самым Ефременкова продемонстрировала публике, что дети, родившиеся раньше положенного срока, уже догоняют сверстников, чем вызывают ее гордость.

Знаменитость часто получает негативные комментарии от интернет-пользователей, которые то и дело пытаются заподозрить у малышей какие-либо проблемы со здоровьем. К примеру, удивляются, почему в своем возрасте дети только начали ползать и пока что даже не пытаются научиться вставать.

«Когда наступит их время, обязательно будут не только ползать, но и ходить. Я вас уверяю», — ответила хейтерам Ефременкова.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как маленькие дети Юлии Ефременковой отреагировали на поход в бассейн.

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