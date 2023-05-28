Первый заплыв: как маленькие дети Ефременковой отреагировали на поход в бассейн

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Рита Миронова
Рита Миронова 61 0

Юлия Ефременкова отвела близнецов на первое в жизни занятие в бассейне

Фото, видео: Instagram* / efremenkovvvva; 5-tv.ru

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Звезда популярной телестройки тщательно следит за здоровьем своих детей и всячески старается его поддерживать и укреплять.

Звезда телешоу «Дом-2» Юлия Ефременкова впервые привезла детей-близнецов на занятия плаванием. О первом визите малышей в бассейн она подробно рассказала в своем личном блоге.

«Тут все продумано для деток — весы, подогреватель для бутылочек, много детских кушеток», — рассказала знаменитость.

Сыновья Юлии по-разному отреагировали на первый контакт с водой. Младший Даниэль поначалу почувствовал себя неловко в воде. Ефременкова заявила, что ему даже оказалось мало тех 30 минут, которые были выделены.

Старший Кристиан оказался настоящим пловцом, несмотря на то, что родился гораздо слабее и меньше своего брата. Малышу очень понравилось в бассейне.

На протяжении занятия с мальчиками работала сотрудница центра, имитируя плавание и помогая детям привыкнуть к воде. Лица малышей на видео были закрыты стикерами.

На занятии присутствовал также отец близнецов — Мондезир Свет-Амур. Несмотря на то, что супруги недавно объявили о расставании и разъехались, мужчина продолжается видеться с детьми и участвовать в их воспитании.

Изначально Ефременкова хотела запретить мужу появляться в жизни сыновей, но почему-то изменила свою позицию. Причину внезапного разрыва знаменитости так и не озвучили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мондезир забрал одного из сыновей у Ефременковой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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