Пассажирский самолет из Тель-Авива готовится к экстренной посадке

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 47 0

На борту находится более 300 людей.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Markus Mainka; 5-tv.ru

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Пассажирский самолет Boeing 787 авиакомпании United Airlines готовится к экстренной посадке в израильском аэропорту Бен-Гурион. В аэропорту объявлена чрезвычайная ситуация второго уровня. Об этом сообщает The Jewish Express.

По предварительной информации, на борту разгерметизация кабины из-за разбитого иллюминатора. На воздушном судне находится более 300 людей, рейс следовал из Тель-Авива в Нью-Йорк. На въезде в аэропорт случилась пробка из-за большого количества машин скорой помощи, кадрами делится 5-tv.ru.

Upd 1:03: самолет приземлился в аэропорту. 

Ранее 5-tv.ru показал видео с обстановкой в Пулково после задымления самолета.

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