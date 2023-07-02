Мы с Вами! — как Россия поддержала президента Владимира Путина в день мятежа

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Народ России оказал колоссальную поддержку президенту Владимиру Путину

Фото, видео: Гавриил Григоров / пресс-служба президента РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Мятежники, вероятно, рассчитывали на то, что элита отвернется от власти, но этого не случилось.

Вот, чего не учли те, кто затевал вооруженный мятеж в России 24 июня 2023 года — колоссальную поддержку президента гражданами России. Это и уважение как политика, и признание его настоящим лидером страны. По данным ВЦИОМ, Владимиру Путину доверяют 78% россиян.

Во время посещения Дербента 28 июня ни местные власти, ни охрана президента не ожидали, что он, что называется, «пойдет в народ», ведь последние три года глава государства строго соблюдал меры антиковидного карантина. Но президент не мог не ответить на этот порыв эмоций.

Эта экскурсия по Дагестану стала своеобразным срезом общества, ведь в кадре оказались представители самых разных слоев населения — домохозяйки, правоохранители, строители, исполнительная власть, депутаты, и даже миллиардер Сулейман Керимов.

Возможно, расчет мятежников был на то, что элита дрогнет и отклонится от вертикали власти, но и этого не произошло, об этом свидетельствует успешное прохождение форума «Сильные идеи для нового времени» 29 июня, который собрал предпринимателей и новаторов всех уровней.

«Владимир Владимирович, мы все вместе с Вами — вся страна переживала, пережила 24 июня. И хочу сказать, что мы все с Вами, и мы все Вас поддерживаем», — заявила генеральный директор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

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