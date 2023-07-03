В Европе экономика сейчас показывает рецессию, но некоторым по-прежнему кажется, что у них там все хорошо, а у нас нет.

Пример курортов Северного кавказа — на самом деле лишь отражение тех глобальных процессов, что происходят в стране. ВВП (валовый внутренний продукт) за год — от мая к маю — вырос почти на 5,5%, как заявил Владимир Путин на форуме «Сильные Идеи». В то время как у западных соседей — в Евросоюзе — рецессия, то есть откат назад. Но некоторым по-прежнему кажется, что у них там все хорошо, а у нас нет. И дело не только в каких-то показателях, все дело в имидже, в привычке так думать.

«На протяжении долгого времени крупные зарубежные компании по сути вытесняли нашу отечественную продукцию, причем далеко не всегда за счет качества и цены, а за счет агрессивной рекламы. Ну и за счет субсидирования тех товаров, которые они у себя дома производили», — пояснил президент.

Мы не просто привыкли так думать, что там лучше, нас научили так думать. Настало время снять шоры, и увидеть мир таким, какой он есть, и нас такими как мы есть.