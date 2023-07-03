Дело привычки: Запад годами вытеснял с рынка России отечественную продукцию

Эфирная новость 44 0

Владимир Путин: Запад годами вытеснял с рынка России отечественную продукцию

Фото, видео: Сергей Савостьянов / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В Европе экономика сейчас показывает рецессию, но некоторым по-прежнему кажется, что у них там все хорошо, а у нас нет.

Пример курортов Северного кавказа — на самом деле лишь отражение тех глобальных процессов, что происходят в стране. ВВП (валовый внутренний продукт) за год — от мая к маю — вырос почти на 5,5%, как заявил Владимир Путин на форуме «Сильные Идеи». В то время как у западных соседей — в Евросоюзе — рецессия, то есть откат назад. Но некоторым по-прежнему кажется, что у них там все хорошо, а у нас нет. И дело не только в каких-то показателях, все дело в имидже, в привычке так думать.

«На протяжении долгого времени крупные зарубежные компании по сути вытесняли нашу отечественную продукцию, причем далеко не всегда за счет качества и цены, а за счет агрессивной рекламы. Ну и за счет субсидирования тех товаров, которые они у себя дома производили», — пояснил президент.

Мы не просто привыкли так думать, что там лучше, нас научили так думать. Настало время снять шоры, и увидеть мир таким, какой он есть, и нас такими как мы есть.

+16° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
88.38
1.35 96.02
0.91
Медленное пробуждение — залог ясного ума: китайский совет дня на понедель...

Последние новости

4:32
Тайное стало явным: Анна Курникова оказалась в разводе с российским хоккеистом
4:14
«Хочу ей в глаза посмотреть»: муж опекунши погибшего Далера рассказал о жене
4:00
Мефодий Перепелятник: как 3 июля поймать удачу за хвост
3:55
Воевавший на стороне ВСУ морпех из США погиб во время ужина в ресторане
3:38
Танкисты армии России в неравной схватке сорвали наступление ВСУ
3:31
Дело привычки: Запад годами вытеснял с рынка России отечественную продукцию

Сейчас читают

Танкисты армии России в неравной схватке сорвали наступление ВСУ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака
Медицина бессильна: 69-летняя Любовь Успенская отчаянно пытается омолодиться
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео