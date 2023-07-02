Ученые нашли связь между газовыми плитами и развитием рака у человека

Американские ученые нашли связь между газовыми плитами и раком
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
Еда на газу повышает риски онкологии. Но как?
Большинство людей в России, да и вообще на Земле пользуются либо газовой, либо электрической плитой. Мало кто задумывается о том, что они могут нанести серьезный вред здоровью не только в случае поломки или неправильной эксплуатации. К примеру, американские ученые выяснили, что приготовление еды на газу повышает риски онкологии, пишет журнал Environmental Science & Technology.
Исследователи из США определили наличие связи между газовыми плитами и раком крови. Специалисты сделали анализ работы кухонного средства, а также особое внимание обратили на духовку с температурой около 180 градусов по Цельсию.
Как оказалось, газовые плиты выделяют в десять, а то и в 25 раз больше бензола, нежели электрические. Канцерогены этого вещества могут привести к нескольким типам рака крови, ведь органические химикаты могут образовываться в средах, где есть постоянная высокая температура, среди них — пламя конфорки.
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