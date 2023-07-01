«Техосмотр» организма: насколько эффективны вакцины против онкозаболеваний

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 175 0

Академик РАН Хатьков: вакцинация дает хороший результат в профилактике онкозаболеваний

Фото, видео: www.globallookpress.com / Butantan Institute; 5-tv.ru

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Хирург-онколог рассказал о мировом опыте в профилактике рака.

Вакцинация — важное средство в борьбе с онкологическими заболеваниями, которое подтвердило свою эффективность в мировой медицинской практике. Об этом в интервью корреспонденту 5-tv.ru Дарье Евстрахиной заявил хирург-онколог, академик РАН, директор Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова Игорь Хатьков.

«Прививки очень важны. Например, ежегодно в Москве регистрируется порядка 1000 пациенток больных раком шейки матки. Причем это заболевание может развиваться в достаточно молодом возрасте. Против него существует вакцина, которая девочкам делается до начала полового созревания — в школьном возрасте, в районе 12 лет. В Москве это доступно, есть определенный график прививок», — рассказал эксперт.

Хатьков отметил, что в тех странах, где вакцинация от рака шейки матки проводится уже десятки лет, в частности, в Австралии, это заболевание случается спорадически, то есть в единичных случаях. Это говорит о том, что вакцинация очень хорошо себя проявляет, подчеркнул директор МКНЦ.

Также, добавил Хатьков, существует профилактический способ борьбы с желудочно-кишечной бактерией хеликобактер (Helicobacter pylori), которая, как доказано, с высокой вероятностью может обусловливать развитие рака желудка.

По словам Хатькова, специальное лечение в юношеском возрасте (около 20 лет), когда бактерия еще никак не проявляется, позволяет снизить заболеваемость раком желудка в последующем.

«Это те вещи, на которых не надо концентрироваться, не надо себя загонять в какую-то такую парадигму постоянных обследований, поиска и боязни. Просто надо делать такой „техосмотр“. Может быть, не очень хорошее слово применительно к человеку, но суть его примерно такая. То есть нужно просто периодически делать те действия, которые, уже доказано, приносят хороший результат», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой вид рака лидирует по смертности среди онкологических заболеваний.

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