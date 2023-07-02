«Времени у них нет»: эксперт оценил шансы второго этапа контрнаступления ВСУ

В ближайшее время возможна попытка масштабного прорыва ВСУ на запорожском и южно-донецком направлениях.

У киевского режима почти не остается времени для того, чтобы продемонстрировать западным партнерам результаты контрнаступления — саммит НАТО в Вильнюсе пройдет уже 11–12 июля. Поэтому в ближайшие дни следует ожидать очередной попытки прорыва российской обороны со стороны украинских войск на линии соприкосновения.

Однако остались ли у Вооруженных сил Украины (ВСУ) «силы», чтобы переломить ситуацию на фронте? На этот вопрос 5-tv.ru ответил военный эксперт Василий Дандыкин.

«Еще остались резервы определенные: несколько бригад, которые не вводили в дело. Но надо учитывать то, что практически каждый день наши ракеты морского и воздушного базирования, „Искандеры“ бьют по дальним тылам, резервам, технике. <…> Я думаю, их (украинских резервов — Прим. ред.) осталось меньше, чем предполагали. Но все равно есть еще и „леопарды“, и „брэдли“», — отметил эксперт.

По мнению Дандыкина, попытки масштабного прорыва со стороны ВСУ следует ожидать на запорожском и южно-донецком направлениях, где сейчас они пока атакуют небольшими подразделениями, которые уничтожаются российскими войсками.

«Ну и потом, их время подгоняет: 11 июля в Вильнюсе пройдет „натовская сходка“, и что-то они (киевский режим — Прим. ред.) должны показать. Пока результаты более чем скромные», — подчеркнул эксперт.

Дандыкин не исключил, что в попытке прорвать российские оборонительные линии командование ВСУ поднимет в воздух остатки своей авиации для поддержки наземной группировки. Однако вряд ли это обеспечит им успех, учитывая полное господство в небе воздушно-космических сил России.

Также вполне очевидно, что украинские боевики продолжать наносить удары по мирным объектам, мостам и объектам электро- и газоснабжения, уверен Дандыкин. Не исключил он и провокации против Запорожской АЭС. Эксперт напомнил, что ранее ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС с целью обеспечить своим войскам переправу на правый берег Днепра по дну обмелевшего водохранилища. Причем, если сначала киевский режим категорически отрицал причастность к удару по станции, то сейчас фактически признал, что это дело рук ВСУ.

Оценивая перспективы второго этапа украинского контрнаступления, Дандыкин отметил, что успехом для ВСУ можно было бы считать хотя бы прорыв к Азовскому морю и Крыму. Однако и на это у них вряд ли хватит сил.

«Первую линию российской обороны они так и не прорвали. Времени осталось у них немного, резервы угасают. Поэтому сейчас идет всеобщая мобилизация, чтобы собрать дополнительно 50-70 тысяч штыков. Ресурсы, которые они считали безграничными, на самом деле иссякают. Потери понесены огромные, и во многом это профессиональные войска, подготовленные, имеющие боевой опыт. Скоротечная подготовка новых подразделений, которая бывает три недели, месяц, не сказывается на их качестве», — констатировал эксперт.

Тем не менее кое-какая мотивация у украинских войск сохраняется, добавил Дандыкин. Он обратил внимание, что перед новой волной контрнаступления боевикам ВСУ подняли боевые выплаты, на что Киеву «подкинули» денег США и Европа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, оно может начаться со дня на день, в любой момент.