В Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ко второму этапу «контрнаступления»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Рогов: ВСУ готовятся ко второму этапу контрнаступления на запорожском направлении

В Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ко второму этапу «контрнаступления»

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Тема:
Украинское контрнаступление

Удар следует ожидать на всем участке фронта от Васильевского направления до Времевского выступа.

Украинские войска готовятся ко второму этапу своего так называемого контрнаступления в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Враг готов уже ко второму этапу полномасштабного наступления. Оно может начаться со дня на день, в любой момент», — сказал он в комментарии РИА Новости.

По словам Рогова, украинские боевики пытаются запутать российскую разведку, проводя вдоль линии соприкосновения на запорожском фронте маневрирование и переброску войск. Так они пытаются скрыть местонахождение основных сил, уверен политик.

По мнению Рогова, главный удар украинских сил возможен на всем участке фронта от Васильевского направления до Времевского выступа. За последний месяц боевики опробовали многочисленные варианты наступления и регулярно обстреливают тылы, чтобы поразить штабы и склады, транспортные узлы и другую инфраструктуру, отметил политик.

На днях главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что его «бесят» слова о более медленном контрнаступлении Украины, чем того ожидали лидеры стран Европы. По его словам, это не шоу, за которым наблюдает весь мир и делает ставки, — здесь каждый метр дается украинской армии кровью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фоне неудачного контрнаступления киевского режима США начали вербовать желающих воевать в рядах украинской армии.

Тема:
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