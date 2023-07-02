Актрису Лидию Федосееву-Шукшину тайно выписали из больницы

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 2 686 0

Стало известно, что столичные медики смогли стабилизировать состояние 84-летней артистки.

Актрису Лидию Федосееву-Шукшину тайно выписали из больницы

Фото: Веремейчик Константин / ТАСС

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Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину тайно выписали из больницы. Произошло это 29 июня. Как стало известно 5-tv.ru, врачи смогли полностью стабилизировать состояние актрисы.

5 июня Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали с подозрением на ишемический инсульт. Позже ее дочь Ольга заявила, что 84-летняя Лидия Николаевна находится в надежных руках врачей в одной из лучших лечебно-профилактических клиник.

По данным источника, теперь Шукшину ждет реабилитация и постоянное амбулаторное наблюдение врачей после инсульта.

Прежде сообщалось, что новость об экстренной госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной всерьез обеспокоила поклонников народной артистки. В прессе появилась информация, что у звезды советского кино случился инфаркт головного мозга.

Ранее 5-tv.ru писал, что подкосило здоровье 84-летней Федосеевой-Шукшиной.

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