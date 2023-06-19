«Ее это ранило внутри»: что подкосило здоровье 84-летней Федосеевой-Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина борется с проблемами со здоровьем. Что стало причиной и кто помогает актрисе в непростой период жизни, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

СМИ пестрят заголовками: Лидия-Федосеева Шукшина попала в реанимацию. Что случилось с 84-летней актрисой? Как сейчас чувствует себя звезда кино? Правда, что проблемы со здоровьем начались у Лидии Николаевны из-за бывшего мужа Бари Алибасова? И на кого ее променял экс-возлюбленный? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Вероятно, подобного рода госпитализации станут плановыми для того, чтобы те изменения в состоянии здоровья негативные, которые могут наступить, можно было предотвратить», — уточнила адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник.

Новость об экстренной госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной всерьез обеспокоила поклонников народной артистки. В прессе появилась информация, что у звезды советского кино случился инфаркт головного мозга.

«Где-то закупорился сосуд или где-то мозговой ткани перестало хватать той крови, которой обеспечивал сосуд. Инсульт — это некроз мозговой ткани. А некроз мозговой ткани, как и мышечной ткани, называется инфаркт. Соответственно, названия разные, суть одна и та же: какая-то часть мозга безвозвратно умирает», — объяснил врач-кардиолог Заур Шугушев.

С каждым днем вести становятся все более тревожными. На днях СМИ написали, что состояние Шукшиной ухудшилось. Развилась сердечная недостаточность. Лидия Николаевна находится в реанимации. Врачи борются за ее жизнь. Чтобы нормализовать работу сердца, актрисе поставили электрокардиостимулятор.

«В ее возрасте достаточно характерный момент, когда сердце начинает биться реже, чем требует этого организм. Соответственно, меньше поступает кислорода к органам и тканям», — рассказал врач Шугушев.

Федосеева-Шукшина уже давно страдает хроническими болезнями. У нее бронхиальная астма и сахарный диабет. Многие считают, что окончательно подорвали здоровье звезды кино брак с Бари Алибасовым и последовавшая за ним череда скандалов.

«Конечно, это все накапливается и в итоге сказывается на здоровье», — уверена подруга актрисы Лариса Преториус.

Союз знаменитых артистов распался в 2020 году.

«Тот публичный развод, сопряженный со скандалом и связанный с разделом квартиры через суд, с тем, что Лидия Николаевна хотела вернуть подаренную квартиру и, можно так сказать, обвинила в мошенничестве, конечно же, это ударило по всем», — высказался бывший пиар-менеджер актрисы Вадим Горжанкин.

Позже Алибасов и Федосеева-Шукшина признались: они не собирались расставаться. Сделали это из-за детей. Оба слишком устали от претензий со стороны младшего поколения и пошли на поводу у наследников.

«Третьи люди стимулировали этот процесс. И в большей степени организовывали его, опасаясь потерять наследство. Поэтому, конечно, все это подкосило состояние», — подчеркнул Горжанкин.

«Вы помните выходки родственников: отвратительные, безобразные, оскорбительные. Ее это ранило внутри», — заявила адвокат Вербицкая-Линник.

Бесконечные суды отнимали у Лидии Николаевны много сил и нервов. В то время как Алибасов явно наслаждался, что его жизнь превратилась в реалити-шоу. Актрису ужасно расстраивало, когда вся страна обсуждала ее личную драму.

«Когда ее обижали и оскорбляли, ей было больно. Но как человек эпохи (она сейчас глубоко верующий человек, воцерковленный), отвечала: «Прости им, не ведают, что творят“», — отметила адвокат.

«Положа руку на сердце, с Бари Каримовичем осуществился факт свадьбы. А дальше-то что? Тогда ты должен заботиться об этой женщине. А все равно произошла какая-то дистанция, и люди были по разные стороны», — убеждена Лариса Преториус.

Потом бывшие супруги заявили, что снова вместе. Рассказывали, как прекрасно общаются. И даже ходят на свидания.

«Я радуюсь всегда. Прежде всего главный подарок для меня — ты. Когда с тобой встречаюсь, это для меня подарок», — сказала Федосеева-Шукшина Алибасову.

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Но после того, как у продюсера появилась помощница по имени Елена, он переключил все свое внимание на нее. У них такие близкие отношения, что многие уверены: это не просто дружба, а любовный роман.

«У меня шесть жен, и еще раз 12 был женат. В нашем гареме свободный доступ и нескончаемая палитра жен», — заявил Бари Алибасов.

«Общение с Лидией Николаевной, в общем-то, немного сократилось», — подтвердил Вадим Горжанкин.

«А как-то вместе не очень получилось. Соответственно, Ольга (дочь актрисы. — Прим. ред.) подставила свое плечо в очень сложное для мамы время», — уточнила подруга Федосеевой-Шукшиной.

В последние годы заботу об актрисе полностью взяла на себя наследница. Ольга Шукшина следит за тем, чтобы та вовремя приняла лекарства, и возит ее на обследования.

«Она проживает в квартире с Ольгой, с ее дочерью. И Ольга постоянно занимается вопросами бытового характера…» — рассказал Вадим Горжанкин.

Именно дочь вызвала скорую помощь, когда маме стало плохо. Теперь она регулярно приезжает в больницу и общается с врачами. По ее словам, Лидия Николаевна хоть и медленно, но идет на поправку.

«Состояние ее стабильно тяжелое, но динамика хорошая. Я каждый день ее вижу и это подтверждаю», — заверила Ольга Шукшина.

Она надеется, что мама скоро сможет вернуться домой. А после выписки дочь приложит все усилия, чтобы оградить ее от переживаний и стресса.