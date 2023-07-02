«Учился плохо»: почему внуки Татьяны Васильевой вернулись в Россию

Наследники актрисы сами изъявили желание покинуть Германию.

Российской актрисе Татьяне Васильевой уже 76 лет, но она продолжает упорно работать ради своих родственников. В приоритете у нее внуки. Она не жалеет на них денег и считает, что обеспечить их — это ее главная задача.

Относительно недавно внуки актрисы жили со своей матерью в Берлине. Однако мальчики вернулись в Россию, но их мама осталась в Германии. Внуки актрисы сами изъявили желание по поводу переезда в Москву.

Васильева призналась, что полностью поддерживает и понимает мальчиков. Актриса рассказала в эфире одного из федеральных каналов о том, что жизнь ее внуков в Германии стала невыносимой. У них были проблемы с учебой, но Васильева уверена в том, что это из-за жизни за границей.

«Ваню пришлось из школы забрать. Он был все время хуже всех, учился плохо. При этом не было оснований: он не идиот, должен быть отличником. Однажды Насте позвонила девочка, с которой он ходил в одну школу, рассказала об этом и стала плакать. Нам пришлось его забрать и отдать в частную гимназию. Вот что такое чужбина», — рассказала Васильева.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Васильева раскрыла секрет сбежавших из России артистов.