«Как тараканы или клопы»: Васильева раскрыла секрет сбежавших из России артистов

Народная артистка России открыто осуждает уехавших знаменитостей.

Народная артистка РФ Татьяна Васильева раскрыла тайну для многих россиян — оказывается, многие уехавшие заграницу артисты уже вернулись обратно в страну. Этот секрет актриса рассказала в эфире одного из федеральных телеканалов, отметив, что несмотря на их возвращение в Россию, она все равно считает их предателями Родины.

«Многие уже здесь. Я случайно вижу их на улице. <…> От них избавляешься — они все равно возвращаются, как тараканы или клопы», — заявила Васильева.

Актриса не скрывает — ей кажется, что у трусливо сбежавших коллег случились сдвиги на психическом уровне. По ее мнению, даже раскаяние их не спасет, потому что оно должно быть искренним, чтобы народ им поверил. А им не верит никто, потому что все прекрасно знают — они так и остались при своем предательском мнении.

Ранее, 5-tv.ru сообщил, что Дмитрий Певцов советует сбежавшим знаменитостям покаяться в предательстве.