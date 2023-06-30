Умер звезда фильмов «Эдвард руки-ножницы» и «Маленькая Мисс Счастье» Алан Аркин

|
Рита Миронова
Рита Миронова 88 0

Что стало причиной смерти 89-летнего актера?

Умер звезда фильмов «Эдвард руки-ножницы» и «Маленькая Мисс Счастье» Алан Аркин

Фото: www.globallookpress.com / Armando Gallo

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитый американский актер Алан Аркин скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщили его сыновья в социальных сетях.

«Наш отец был уникальный, талантливый от природы человек, большой художник и человек с большим сердцем. Любящий муж, отец, дедушка и прадедушка, мы все его обожали, и нам будет его очень не хватать», — сказано в сообщении.

Алан Аркин с детства мечтал стать музыкантом, даже играл в фолк-группе, однако в 1960-х связал свою жизнь с кино. Его дебют прошел на Бродвее, а за один из первых спектаклей Аркин был удостоен премии «Тони».

Всего актер снялся более чем в 100 кинокартинах, а также был режиссером девяти фильмов и сценаристом еще шести. Самыми известными работами, в которых сыграл Алан Аркин, можно считать «Эдвард Руки-ножницы», «Гаттака», «Дождись темноты», «Метод Комински», «Операция Арго» и «Маленькая Мисс Счастье». За роль в последнем фильме актер получил премию «Оскар».

Ранее 5-tv.ru писал, что 28 июня умерла актриса из эротической мелодрамы «Эммануэль» Изабель Лакамп.

+17° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
87.03
1.41 95.11
1.25
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 июля

Последние новости

18:33
«Могут вызывать летальный исход»: почему Мадонна не смогла вылечиться до конца
18:32
Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева иностранец задержан
18:25
В Кузбассе прошел концерт патриотического фестиваля «Песни за Родину»
18:21
Дойдет до миллиона? Каким будет размер маткапитала в 2026 году
18:19
МВД Молдавии сообщает о двух жертвах при стрельбе в аэропорту Кишинева
18:12
Умерла экс-концертмейстер Большого театра, заслуженная артистка РФ Наталья Разсудова

Сейчас читают

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко
Игорь Левитас: Львовский погром 1941 года и нынешний позор для евреев
Российские знаменитости признались в любви к книгам перед просмотром сериала «Библиотекарь»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео