Пять человек погибли в огненном ДТП под Екатеринбургом
Огонь охватил Hyundai Solaris после его столкновения с Mitsubishi Outlander.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Senior Airman Noah Coger; ВКонтакте / Екатеринбург – Серов;165756469; 5-tv.ru
Пять человек погибли в огненном ДТП на 44-м километре трассы Екатеринбург — Серов вечером 2 июля. Как сообщает URA.RU, после столкновения с Mitsubishi Outlander огонь полностью охватил Hyundai Solaris.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Также выясняются личности погибших.
Очевидцы публикуют в сети кадры страшной аварии, на которых видно, что от одного из автомобилей остался лишь остов. Шансов на спасение у водителя и пассажиров практически не было.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о гибели не менее 25 человек во время возгорания автобуса в Индии.
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