Пять человек погибли в огненном ДТП под Екатеринбургом

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 3 166 0

Огонь охватил Hyundai Solaris после его столкновения с Mitsubishi Outlander.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Senior Airman Noah Coger; ВКонтакте / Екатеринбург – Серов;165756469; 5-tv.ru

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Пять человек погибли в огненном ДТП на 44-м километре трассы Екатеринбург — Серов вечером 2 июля. Как сообщает URA.RU, после столкновения с Mitsubishi Outlander огонь полностью охватил Hyundai Solaris.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Также выясняются личности погибших.

Очевидцы публикуют в сети кадры страшной аварии, на которых видно, что от одного из автомобилей остался лишь остов. Шансов на спасение у водителя и пассажиров практически не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о гибели не менее 25 человек во время возгорания автобуса в Индии.

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