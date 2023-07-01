В Индии погибли не менее 25 человек в результате возгорания автобуса

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Всего в общественном транспорте было 32 человека. Выжившим понадобилась срочная медицинская помощь.

В Индии погибли не менее 25 человек в результате возгорания автобуса

Фото: www.globallookpress.com / Sudipta Das

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В результате возгорания автобуса в индийском штате Махараштра погибли не менее 25 человек, сообщило агентство Ani.

«25 человек извлечены из автобуса. Всего в автобусе ехали 32 человека», — заявил представитель полиции города Булдхана Бабурао Махамуни.

Как сообщило агентство, остальным понадобилась срочная медицинская помощь, их доставили в больницу.

Инцидент произошел в субботу около 02:00 по местному времени (23:30 по московскому времени пятницы — Прим.ред). Автобус следовал из города Яватмал в Пуну. Полиция уже проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как фура с фейерверками загорелась в Москве, устроив зрелищное ДТП.

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