5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы».

Понедельник будет таким медленным и тормознутым. В голове туман, на душе смутные терзанья, тело захочет отдыха, а не это вот все. Сопротивление энергий перебить будет трудно — да и не пытайтесь, лучше позвольте себе медленно и спокойно войти в новую неделю. Тем более что будет она не такой уж легкой и прямой.

Совет дня: посвятите понедельник рутине и планированию. Застолбите свое будущее настолько, насколько вы его просматриваете и сделайте это как можно более детально. Прорисованные в сознании точки опоры помогут вам не сойти с верного пути и в результате достичь желанной цели.

Предостережение дня: не планируйте на этот понедельник сложные и масштабные события — переезды, путешествия, выход на новую работу. Можно попасть в противофазу.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.