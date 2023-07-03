Россияне поставили рекорд по длительности рабочей недели

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 48 0

FinExpertiza: рабочая неделя в России увеличилась до рекордных 38,5 часов

Россияне поставили рекорд по длительности рабочей недели

Фото: Елагин Сергей / ТАСС

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Ранее такая «длинная» рабочая неделя была зафиксирована Росстатом только в четвертом квартале 2012 года.

В России увеличилась продолжительность трудовой недели до рекордных 38,5 часов. Такие данные следуют из исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основанных на данных Росстата за первый квартал текущего года. Сообщает РБК со ссылкой на документы результатов анализа.

Эксперты пришли к выводу, что показатель времени рабочей недели за год увеличился на 15 минут. В первом квартале 2022 года он соответствовал 38 часам 14 минут, в еще на год ранее — чуть меньше 38 часов.

К слову, Росстат уже фиксировал когда-то в России такую «длинную» рабочую неделю в четвертом квартале 2012 года. Есть предположение, что причиной рекорда в этом году стали дефицит кадров и переход ряда компаний на работу в несколько смен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что находящимся в декрете женщинам разрешат работать с сохранением пособия.

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