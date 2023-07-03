Жители планеты увидят на небе Кровавое Суперлуние

Удивительное астрономическое явление смогут наблюдать сегодня жители планеты — на подходе Суперлуние. По расчетам астрономов, оно случится в третьем часу дня — по Москве. Так что жители Петербурга и столицы его вряд ли увидят.

Но есть все шансы застать пик Кровавого Суперлуния — в ночь на среду спутник максимально приблизится к Земле и будет отсвечивать алым.

Этот год вообще богат на подобные спецэффекты в небе. Два Суперлуния намечены на август, и еще одно случится в сентябре.